Healthcare
March 27, 2020 / 6:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Aevis Victoria SA FY Revenue Up 42.0% At CHF 933.2 Mln

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Aevis Victoria SA:

* DECIDES NOT TO PROPOSE TO PAY A DIVIDEND FOR THE YEAR

* FINANCIAL CONSEQUENCES OF THE ONGOING LOCKDOWN DUE TO CORONAVIRUS CANNOT YET BE QUANTIFIED

* OUTLOOK 2020: START OF 2020 WAS ENCOURAGING BUT WAS INTERRUPTED WITH THE COVID-19 CRISIS

* OUTLOOK 2020: IMPLICATIONS OF THE VIRUS ITSELF CANNOT YET BE DETERMINED

* FY EBITDAR CHF 308.4 MILLION VERSUS CHF 84.7 MILLION YEAR AGO

* PANDEMIC IS EXPECTED TO BROADLY IMPACT THE HOSPITALITY BUSINESS THIS SUMMER

* FY PROFIT CHF 173.7 MILLION VERSUS LOSS CHF 6.6 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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