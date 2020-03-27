BRIEF-Aevis Victoria SA FY Revenue Up 42.0% At CHF 933.2 Mln

March 27 (Reuters) - Aevis Victoria SA:
* FINANCIAL CONSEQUENCES OF THE ONGOING LOCKDOWN DUE TO CORONAVIRUS CANNOT YET BE QUANTIFIED
* OUTLOOK 2020: START OF 2020 WAS ENCOURAGING BUT WAS INTERRUPTED WITH THE COVID-19 CRISIS
* OUTLOOK 2020: IMPLICATIONS OF THE VIRUS ITSELF CANNOT YET BE DETERMINED
* FY EBITDAR CHF 308.4 MILLION VERSUS CHF 84.7 MILLION YEAR AGO
* PANDEMIC IS EXPECTED TO BROADLY IMPACT THE HOSPITALITY BUSINESS THIS SUMMER
* FY PROFIT CHF 173.7 MILLION VERSUS LOSS CHF 6.6 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)