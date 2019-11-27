Switzerland Market Report
November 27, 2019 / 6:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Aevis Victoria Subsidiary Increases Its Hotel Properties Portfolio

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - AEVIS VICTORIA SA:

* SUBSIDIARY SWISS HOTEL PROPERTIES INCREASES ITS HOTEL PROPERTIES PORTFOLIO TO NEARLY CHF 500 MILLION

* ACQUIRES SEVERAL HOTEL PROPERTIES FROM CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY (CS REF HOSPITALITY)

* PURCHASE PRICE WAS SET AT A SLIGHT DISCOUNT FROM MARKET VALUE AS AT 31 DECEMBER 2018

* AS PART OF TRANSACTION, AEVIS VICTORIA ALSO BUYS OPERATING COMPANY WERIWALD AG, WHICH MANAGES INTERCONTINENTAL HOTEL IN DAVOS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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