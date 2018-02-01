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February 1, 2018 / 1:40 PM / in 24 minutes

BRIEF-Affimed Reports New Data For AFM13 From Two Separate Clinical Trials

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Affimed Nv:

* AFFIMED REPORTS NEW DATA FOR AFM13 FROM TWO SEPARATE CLINICAL TRIALS IN HODGKIN AND CD30-POSITIVE LYMPHOMAS

* AFFIMED NV - ‍DATA DEMONSTRATE THAT AFM13 WAS WELL-TOLERATED​

* AFFIMED NV - ‍DATA DEMONSTRATE AFM13 IN COMBINATION WITH KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) DOUBLED COMPLETE RESPONSE RATE IN HODGKIN LYMPHOMA PATIENTS​

* AFFIMED NV - ‍EARLY DATA SUGGEST NEW OPPORTUNITY FOR AFM13 IN CD30-POSITIVE LYMPHOMA​

* AFFIMED NV - ‍AFM13 IS CLINICALLY ACTIVE AND WELL-TOLERATED AS MONO- AND COMBINATION THERAPY​

* AFFIMED NV - ‍ AFM13 IN COMBINATION WITH KEYTRUDA WAS WELL-TOLERATED WITH MOST OF ADVERSE EVENTS OBSERVED MILD TO MODERATE IN NATURE Source text for Eikon: Further company coverage:

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