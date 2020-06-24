BRIEF-Affluent Medical Announces 15.8 Million Euros In New Financing, Strengthens Board Of Directors

June 24 (Reuters) - AFFLUENT MEDICAL SASU:
* ANNOUNCES EUR 15.8 MILLION IN NEW FINANCING AND STRENGTHENING OF ITS BOARD OF DIRECTORS
* ANNOUNCES CLOSING OF EUR 10.3 MILLION IN PRIVATE PLACEMENT FINANCING
* PRIVATE PLACEMENT FINANCING WAS TAKEN OUT FOR GROSS PROCEEDS OF EUR 10.3 MILLION, EUR 8 MILLION VIA CONVERTIBLE BONDS
* TO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO FUND ITS ONGOING CLINICAL ACTIVITIES IN CARDIOLOGY, AND ESPECIALLY FOR MINERVA FIRST-IN-HUMAN CLINICAL STUDY OF EPYGON MITRAL VALVE
* TO USE PROCEEEDS TO COMPLETE OPTIMISE II PIVOTAL CLINICAL STUDY OF KALIOS AND START A PILOT / PIVOTAL STUDY OF ARTUS IN UROLOGY
* WAS GRANTED 2 “PGE” (GOVERNMENT-BACKED) LOANS FOR TOTAL OF EUR 2.2 MILLION FROM SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AND BNP PARIBAS TO MITIGATE IMPACT OF CORONAVIRUS
* INNOVATION LOAN FOR EUR 1 MILLION WAS GRANTED BY BPI FRANCE
* EPYGON RECEIVED EUR 2.3 MILLION IN GRANTS IN EARLY MAY FROM FRENCH PUBLIC INVESTMENT BANK BPIFRANCE
* MICHEL FINANCE, CEO OF AFFLUENT MEDICAL, WAS APPOINTED BOARD MEMBER AND ELECTED CHAIRMAN OF BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)