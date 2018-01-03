BRIEF-Aflac Inc Creates Asset Management Subsidiaries

Jan 3 (Reuters) - Aflac Inc:
* AFLAC INCORPORATED CREATES ASSET MANAGEMENT SUBSIDIARIES; AFLAC GLOBAL INVESTMENTS TO CONTINUE AS INVESTMENT DIVISION
* AFLAC - ANNOUNCED ESTABLISHMENT OF NEW SUBSIDIARY, AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC
* AFLAC INC - ESTABLISHMENT OF ITS NEW SUBSIDIARY AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC IS EXPECTED TO TAKE PLACE AS EARLY AS APRIL 1, 2018
* AFLAC - ERIC KIRSCH NAMED PRESIDENT OF AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC
* AFLAC INC - HIDETO YAMAMOTO HAS BEEN NAMED PRESIDENT OF AFLAC ASSET MANAGEMENT JAPAN LTD
* AFLAC INC - ADDITIONALLY, COMPANY CREATED A SUBSIDIARY OF AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC CALLED AFLAC ASSET MANAGEMENT JAPAN LTD
* AFLAC - AFLAC GLOBAL INVESTMENTS TO MAINTAIN ITS ORGANIZATIONAL STRUCTURE
* AFLAC - AFLAC GLOBAL INVESTMENTS TO CONTINUE TO MANAGE GENERAL ACCOUNT INVESTMENT PORTFOLIOS OF AFLAC JAPAN & AFLAC U.S. Source text for Eikon: Further company coverage: