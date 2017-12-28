FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 28, 2017 / 2:06 PM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Aflac Inc Responds To Tax Reform With Plan For Additional Investments In The U.S. Of $250 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Aflac Inc:

* AFLAC INCORPORATED RESPONDS TO TAX REFORM WITH PLAN FOR ADDITIONAL INVESTMENTS IN THE U.S. OF $250 MILLION TARGETING WORKFORCE, STRATEGIC ALLOCATIONS FOR BUSINESS GROWTH, AND RENEWED AND STRENGTHENED COMMITMENT TO CHILDHOOD CANCER

* AFLAC - ‍EFFECTIVE 2018, CO MAKES COMMITMENT TO INCREASE CO‘S 401(K) MATCH, FROM 50 PCT TO 100 PCT ON FIRST 4 PCT OF EMPLOYEE CONTRIBUTION​

* AFLAC INC - EXPECTS TO INCREASE OVERALL INVESTMENT IN U.S. BY APPROXIMATELY $250 MILLION OVER THREE TO FIVE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.