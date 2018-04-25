FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 25, 2018 / 8:35 PM / in 2 hours

BRIEF-Aflac Reports Q1 EPS Of $0.91

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Aflac Inc:

* ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS, AFFIRMS 2018 OUTLOOK, DECLARES SECOND QUARTER CASH DIVIDEND

* Q1 REVENUE $5.5 BILLION VERSUS $5.3 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.97 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 SALES UP 3 TO 5 PERCENT

* CONTINUE TO EXPECT SHARE REPURCHASE WILL BE IN RANGE OF $1.1 BILLION TO $1.4 BILLION IN 2018

* IN YEN TERMS, AFLAC JAPAN’S PREMIUM INCOME, NET OF REINSURANCE, WAS ¥353.3 BILLION IN QUARTER , OR 2.6% LOWER THAN A YEAR AGO

* AFLAC - IF YEN AVERAGES 100 TO 110 TO DOLLAR FOR Q2, EXPECT Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE TO BE ABOUT $0.91 TO $1.05

* CONTINUE TO EXPECT SHARE REPURCHASE WILL BE IN RANGE OF $1.1 TO $1.4 BILLION IN 2018

* REITERATE 2018 EARNINGS GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.