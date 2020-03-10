BRIEF-AFT Pharmaceuticals Says It's Seen Strong Demand For Cold & Flu Medicines After COVID-19 Outbreak

March 10 (Reuters) - AFT Pharmaceuticals Ltd:
* SEEING STRONG CURRENT DEMAND FOR ITS COLD AND INFLUENZA RELATED MEDICINES AS CUSTOMERS BUILD STOCKS FOLLOWING COVID-19 OUTBREAK
* SEEN STRONG DEMAND FOR INJECTABLE ANTIBIOTICS, SUITE OF ANALGESIC AND FOR SUPPLEMENTS
* RETAINING OUR GUIDANCE FOR AN OPERATING PROFIT FOR 12 MONTHS TO 31 MARCH 2020 OF $18.8 MILLION TO $21.8 MILLION
* CONFIDENT THAT ANY FINANCIAL IMPACT ON GLOBAL BUSINESS COULD IN PART BE OFFSET BY LOCAL SALES GAINS
* EXPECT FY OPERATING PROFIT AT MID TO UPPER END OF GUIDANCE RANGE
* UNABLE TO SAY WITH CERTAINTY WHETHER DEMAND WILL BE SUSTAINED BEYOND END OF CURRENT FY
* ALL FIGURES IN NZ$ Source text for Eikon: Further company coverage: