BRIEF-AFT Pharmaceuticals Seeks To Raise Up To About NZ$12 Mln

June 10 (Reuters) - AFT Pharmaceuticals Ltd:
* PRIMARY PLACEMENT TO RAISE APPROXIMATELY NZ$10 MILLION BY ISSUE OF NEW SHARES IN AFT
* SEEKING TO RAISE UP TO ABOUT NZ$2 MILLION THROUGH NON-UNDERWRITTEN SPP
* PLACEMENT INCLUDES SECONDARY SALE OF ABOUT NZ$3.5 MILLION WORTH OF SHARES BY AF TRUST
* SEES CAPITAL RAISING TO INCREASE FREE FLOAT OF AFT FROM ABOUT 11% TO 31%
* PLACEMENT ALSO INCLUDES SECONDARY SALE OF ABOUT 16 MILLION EXISTING SHARES BY CRG
* EQUITY RAISED UNDER PLACEMENT & SPP TO BE APPLIED TO RETIRE ONE OF CO’S WORKING CAPITAL FACILITIES, AMONG OTHERS
* RETIREMENT OF WORKING CAPITAL FACILITY EXPECTED TO REDUCE ANNUAL INTEREST COSTS BY ABOUT NZ$0.85 MILLION PER ANNUM
* AF TRUST TO REMAIN LARGEST SHAREHOLDER POST DEAL WITH ABOUT 69% STAKE
* AF TRUST HAS NO CURRENT INTENTION TO SELL FURTHER SHARES IN CO
* RETIREMENT OF WORKING CAPITAL FACILITY EXPECTED TO REDUCE FY20 PRO FORMA NET DEBT TO NZ$25.1 MILLION BEFORE TRANSACTION COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: