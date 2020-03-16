Healthcare
March 16, 2020 / 8:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Afterpay Agrees To Pay Settlement Costs Of A$1.5 Mln To California DBO

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Afterpay Ltd:

* AFTERPAY SAYS SETTLES REGULATORY MATTER WITH CALIFORNIA DEPARTMENT OF BUSINESS OVERSIGHT; AGREES TO PAY SETTLEMENT COSTS OF A$1.5 MILLION - SPOKESWOMAN

* AFTERPAY SAYS DOES NOT BELIEVE ARRANGEMENT REQUIRED LICENSE FROM DBO, HAS AGREED TO CONDUCT OPERATIONS UNDER DBO LICENSE AS PART OF SETTLEMENT - SPOKESWOMAN

* AFTERPAY SAYS TRANSITION TO NEW LICENSE OCCURRED WITHOUT DISRUPTION TO SERVICE OR IMPACT TO CO’S BUSINESS IN CALIFORNIA - SPOKESWOMAN Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below