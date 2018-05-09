BRIEF-Ag Growth Reports Qtrly Diluted Profit Per Share Of $0.30

May 9 (Reuters) - Ag Growth International Inc:
* AG GROWTH ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS; DECLARES DIVIDENDS
* MANAGEMENT ANTICIPATES THAT FARM SALES AND EBITDA IN FISCAL 2018 WILL BE ABOVE 2017 LEVELS
* QTRLY TRADE SALES OF $214.1 MILLION VERSUS $154.7 MILLION
* AG GROWTH INTERNATIONAL - STEEL PRICES ROSE SIGNIFICANTLY IN RECENT MONTHS AND VOLATILITY IN STEEL MARKETS MAY BE EXACERBATED BY U.S. TRADE ACTIONS
* COMMERCIAL SALES IN CANADA ARE EXPECTED TO INCREASE SIGNIFICANTLY IN 2018
* MANAGEMENT ANTICIPATES TRADE SALES AND ADJUSTED EBITDA IN FISCAL 2018 WILL INCREASE COMPARED TO 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: