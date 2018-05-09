FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 9, 2018 / 8:51 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ag Growth Reports Qtrly Diluted Profit Per Share Of $0.30

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Ag Growth International Inc:

* AG GROWTH ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS; DECLARES DIVIDENDS

* QTRLY DILUTED ADJUSTED PROFIT PER SHARE $0.70

* MANAGEMENT ANTICIPATES THAT FARM SALES AND EBITDA IN FISCAL 2018 WILL BE ABOVE 2017 LEVELS

* QTRLY TRADE SALES OF $214.1 MILLION VERSUS $154.7 MILLION

* AG GROWTH INTERNATIONAL - STEEL PRICES ROSE SIGNIFICANTLY IN RECENT MONTHS AND VOLATILITY IN STEEL MARKETS MAY BE EXACERBATED BY U.S. TRADE ACTIONS

* COMMERCIAL SALES IN CANADA ARE EXPECTED TO INCREASE SIGNIFICANTLY IN 2018

* MANAGEMENT ANTICIPATES TRADE SALES AND ADJUSTED EBITDA IN FISCAL 2018 WILL INCREASE COMPARED TO 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.