Healthcare
June 16, 2020 / 12:12 PM / in an hour

BRIEF-Agex Therapeutics And Pluristyx Announce Manufacturing, Marketing, And Distribution Deal

1 Min Read

June 16 (Reuters) - AgeX Therapeutics Inc:

* AGEX THERAPEUTICS AND PLURISTYX ANNOUNCE MANUFACTURING, MARKETING, AND DISTRIBUTION AGREEMENT TO EXPAND ACCESS TO CLINICAL-GRADE HUMAN PLURIPOTENT STEM CELLS FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS

* AGEX THERAPEUTICS -AGEX RETAINS ALL RIGHTS TO MANUFACTURE ITS OWN IN-HOUSE CELLULAR PRODUCTS & TO EXTEND LICENSE RIGHTS TO OTHER THIRD PARTIES

* AGEX THERAPEUTICS -PLURISTYX WILL MANUFACTURE,MARKET,DISTRIBUTE READY-TO-USE & READY-TO-DIFFERENTIATE ESI STEM CELL LINES VIALED,FROZEN ON BEHALF OF AGEX Source text for Eikon: Further company coverage:

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