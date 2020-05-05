Healthcare
May 5, 2020 / 9:33 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Agile Therapeutics Reports First Quarter 2020 Financial Results

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Agile Therapeutics Inc:

* AGILE THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.10

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.09 — REFINITIV IBES DATA

* 93.9 MILLION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AS OF MARCH 31, 2020

* EXPECTS OPERATING EXPENSES FOR FULL YEAR 2020 TO BE IN RANGE OF $52.0 MILLION TO $56.0 MILLION

* NET REVENUE IN Q4 OF 2020, REFLECTING INITIAL LAUNCH OF TWIRLA, IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $4.0 MILLION TO $6.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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