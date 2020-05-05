BRIEF-Agile Therapeutics Reports First Quarter 2020 Financial Results

May 5 (Reuters) - Agile Therapeutics Inc:
* AGILE THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.09 — REFINITIV IBES DATA
* 93.9 MILLION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AS OF MARCH 31, 2020
* EXPECTS OPERATING EXPENSES FOR FULL YEAR 2020 TO BE IN RANGE OF $52.0 MILLION TO $56.0 MILLION
* NET REVENUE IN Q4 OF 2020, REFLECTING INITIAL LAUNCH OF TWIRLA, IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $4.0 MILLION TO $6.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: