Healthcare
April 20, 2020 / 8:58 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Agilent Technologies Enters Into Amendment No. 3 To Credit Agreement

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April 20 (Reuters) - Agilent Technologies Inc:

* AGILENT TECHNOLOGIES INC - ON APRIL 17CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 3 TO CREDIT AGREEMENT DATED AS OF MARCH 13, 2019

* AGILENT - AMENDMENT PROVIDES CO OPTION TO REQUEST CONSENT TO EXTEND MATURITY DATE FOR ADDITIONAL 1 YEAR FOR REVOLVING BORROWINGS, SWINGLINE LOANS

* AGILENT - AMENDMENT PROVIDES CO OPTION TO REQUEST CONSENT TO EXTEND MATURITY DATE FOR 2019 INCREMENTAL TERM LOANS FOR EXTRA PERIOD OF UP TO 364 DAY Source text: (bit.ly/2RVI4Zj) Further company coverage:

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