Healthcare
February 18, 2020 / 9:31 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Agilent Technologies Reports Q1 Non-GAAP Earnings Per Share $0.81

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Feb 18 (Reuters) - Agilent Technologies Inc:

* AGILENT TECHNOLOGIES REPORTS FIRST QUARTER FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q2 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.72 TO $0.76

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.81

* SEES Q2 2020 REVENUE $1.28 BILLION TO $1.32 BILLION

* Q1 REVENUE $1.36 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.35 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.81 — REFINITIV IBES DATA

* SEES FY 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $3.38 TO $3.43

* SEES FY 2020 REVENUE $5.5 BILLION TO $5.55 BILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.79, REVENUE VIEW $1.34 BILLION — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.42, REVENUE VIEW $5.54 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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