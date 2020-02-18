BRIEF-Agilent Technologies Reports Q1 Non-GAAP Earnings Per Share $0.81

Feb 18 (Reuters) - Agilent Technologies Inc:
* AGILENT TECHNOLOGIES REPORTS FIRST QUARTER FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS
* SEES Q2 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.72 TO $0.76
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.81
* Q1 REVENUE $1.36 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.35 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.81 — REFINITIV IBES DATA
* SEES FY 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $3.38 TO $3.43
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.79, REVENUE VIEW $1.34 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.42, REVENUE VIEW $5.54 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: