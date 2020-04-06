Healthcare
April 6, 2020 / 12:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Agillic Suspends Financial Guidance For 2020 Due To Pandemic Coronavirus

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Agillic A/S:

* REG-AGILLIC SUSPENDS FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020 DUE TO PANDEMIC CORONAVIRUS

* AGILLIC A/S - A NEW OUTLOOK WILL BE PRESENTED AS SOON AS POSSIBLE.

* AGILLIC A/S - COMPANY WILL FORM A NEW OVERVIEW OF MARKET AND WILL REVERT AS SOON AS POSSIBLE WITH UPDATES REGARDING FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020.

* AGILLIC A/S - ON CORONAVIRUS: INFORMS THAT DUE TO PANDEMIC CORONAVIRUS, FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020 IS SUSPENDED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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