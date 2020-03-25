Healthcare
March 25, 2020 / 8:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Agios Provides Update On 2016 Collaboration Agreement With Celgene

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Agios Pharmaceuticals Inc:

* AGIOS PROVIDES UPDATE ON 2016 COLLABORATION AGREEMENT WITH CELGENE, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BRISTOL MYERS SQUIBB

* AGIOS PHARMACEUTICALS INC - CELGENE DECLINES TO EXERCISE OPT-IN RIGHT FOR MAT2A INHIBITOR AG-270

* AGIOS PHARMACEUTICALS - RESEARCH TERM OF METABOLIC IMMUNO-ONCOLOGY COLLABORATION TO CONCLUDE AT END OF INITIAL FOUR-YEAR PERIOD IN MAY 2020

* AGIOS PHARMACEUTICALS - AG-270 PHASE 1 COMBINATION EXPANSION TRIALS ONGOING Source text for Eikon: Further company coverage:

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