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January 11, 2018 / 6:40 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Agrana Beteiligungs 9-mth EBIT Up At EUR 171.6 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - AGRANA BETEILIGUNGS AG:

* ‍IN FIRST THREE QUARTERS OF 2017|18 GROWTH OF 2.2% IN GROUP REVENUE TO EUR 2,010.6 MILLION​

* 9MTH ‍PROFIT FOR PERIOD ROSE TO EUR 171.6 MILLION, AN INCREASE OF 24.6%​

* 9MTH ‍OPERATING PROFIT (EBIT) EUR 171.6 MILLION VERSUS EUR 137.7 MILLION​

* IN 2017|18 FINANCIAL YEAR AGRANA GROUP INTENDS TO INVEST A TOTAL OF ABOUT EUR 140 MILLION

* AGRANA BETEILIGUNGS - ‍FOR FULL 2017|18 EXPECTS A SLIGHT INCREASE IN GROUP‘S REVENUE AND A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN EBIT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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