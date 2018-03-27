FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Chinese Labor Unrest
March 27, 2018 / 7:54 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Agricultural Bank Of China President Zhao: To Speed Up The Disposal Of Bad Loans

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Agricultural Bank Of China Ltd :

* AGRICULTURAL BANK OF CHINA PRESIDENT ZHAO HUAN: SEEK TO MAINTAIN STABLE DIVIDEND YIELD AFTER COMPLETING FUNDRAISING PLAN

* AGRICULTURAL BANK OF CHINA PRESIDENT ZHAO: TO SPEED UP THE DISPOSAL OF BAD LOANS

* AGRICULTURAL BANK OF CHINA PRESIDENT ZHAO: BAD LOAN DISPOSAL IN 2017 WAS 160 BILLION YUAN

* AGRICULTURAL BANK OF CHINA VICE PRESIDENT ZHANG KEQIU: TIGHT REGULATION TO HURT RETURNS FROM ASSET MANAGEMENT AND WEALTH MANAGEMENT BUSINESS IN 2018 Further company coverage: (Reporting By Shu Zhang and Se Young Lee)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.