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March 27, 2018 / 2:28 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Agromino Initiates Internal Investigations; Appoints New CEO

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - AGROMINO A/S:

* RESOLVES ON ORGANIZATIONAL CHANGES AND RETAINS INVESTIGATOR

* ‍INTERNAL INVESTIGATIONS INITIATED​

* ‍APPOINTED PETR TOMAN AS MEMBER OF EXECUTIVE BOARD AND CEO WITH IMMEDIATE EFFECT​

* ‍ALL EIGHT EMPLOYEES IN TALLINN OFFICE HAVE BEEN GIVEN NOTICE OF TERMINATION OF EMPLOYMENT​

* ‍TASKS PERFORMED BY TALLINN OFFICE UP TO NOW WILL ONWARDS BE PERFORMED BY KIEV OFFICE IN UKRAINE​

* INVESTIGATION BASED ON INDICATIONS CERTAIN ASSETS MAY HAVE BEEN DIVESTED ON TERMS NOT VIABLE FROM A COMMERCIAL POINT OF VIEW​

* ‍SAYS SEVERAL UNCLEAR CIRCUMSTANCES REMAIN TO BE INVESTIGATED​

* AGROMINO SAYS ACCORDING TO INITIAL INDICATIONS, CO MAY HAVE RECEIVED UP TO USD 5 MILLION LESS THAN IT SHOULD HAVE RECEIVED IF TRANSACTIONS HAD BEEN MADE ON COMMERCIALLY VIABLE TERMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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