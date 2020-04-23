Healthcare
April 23, 2020 / 4:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Agta Record Q1 Revenue Down At 91.7 Million Euros

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April 23 (Reuters) - Agta Record AG:

* Q1 REVENUE EUR 91.7 MILLION VERSUS EUR 95.2 MILLION YEAR AGO

* COVID-19: DURING MARCH PRODUCT SALES (-19.5%) WERE MORE IMPACTED THAN SALES OF MAINTENANCE AND SERVICE (-5.7%)

* ORDER INTAKE CONTINUED TO GROW IN Q1, BOTH IN PRODUCT BUSINESS (2.7%) AND IN MAINTENANCE AND SERVICE ACTIVITIES (2.9%)

* HAVING NO DEBT AND SUBSTANTIAL AMOUNT OF CASH ON BALANCE SHEET WILL HELP TO EMERGE IN GOOD SHAPE FROM THE PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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