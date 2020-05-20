Healthcare
May 20, 2020 / 11:42 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AGTC Published Positive Preclinical Data That Provides Foundational Scientific Evidence For Its Ongoing Clinical Program In Patients With XLRP

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Applied Genetic Technologies Corp :

* AGTC ANNOUNCES PUBLICATION OF POSITIVE PRECLINICAL DATA THAT PROVIDES FOUNDATIONAL SCIENTIFIC EVIDENCE FOR ITS ONGOING CLINICAL PROGRAM IN PATIENTS WITH X-LINKED RETINITIS PIGMENTOSA (XLRP)

* APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES - DATA, WHICH DEMONSTRATE CO’S PROPRIETARY AAV VECTOR AND ENGINEERED RPGR CONSTRUCTS WERE WELL TOLERATED

* APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES - BOTH VECTORS WERE GENERALLY WELL TOLERATED, WITH RETINAL DETACHMENT AND INFLAMMATION OBSERVED ONLY IN HIGH DOSE GROUP Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below