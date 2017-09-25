FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ahlers: confirms forecast of largely stable revenues and slightly higher earnings for FY 2016/17
Sections
Featured
Short on staff: Nursing crisis strains U.S. hospitals
U.S.
Short on staff: Nursing crisis strains U.S. hospitals
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
Economy
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Apparel & Accessories
September 25, 2017 / 1:00 PM / in 25 days

BRIEF-Ahlers: confirms forecast of largely stable revenues and slightly higher earnings for FY 2016/17

Reuters Staff

2 Min Read

Sept 25 (Reuters) - AHLERS AG:

* DGAP-NEWS: AHLERS AG: FORECAST OF LARGELY STABLE REVENUES AND SLIGHTLY HIGHER EARNINGS CONFIRMED FOR FULL YEAR 2016/17. SALES REVENUES DECLINE IN THIRD QUARTER DUE TO SHIFT FROM FIXED TO CONSIGNMENT BUSINESS AND LATER DELIVERY OF THE AUTUMN/WINTER MERCHAN

* ‍SALES REVENUES DECLINE IN Q3 DUE TO SHIFT FROM FIXED TO CONSIGNMENT BUSINESS AND LATER DELIVERY OF AUTUMN/WINTER MERCHANDISE​

* ‍AT NINE-MONTH STAGE, SALES REVENUES OF CONTINUED BRANDS WERE STABLE IN SPITE OF SHIFTS​

* ‍HAS CONFIRMED FORECAST FOR FULL FISCAL YEAR 2016/17​

* ‍FY CONTINUED OPERATIONS SHOULD GROW BY ABOUT 2 PERCENT, WITH TOTAL REVENUES PROJECTED TO REMAIN MORE OR LESS STABLE​

* ‍FY CONSOLIDATED EARNINGS AFTER TAXES ARE EXPECTED TO BE SLIGHTLY HIGHER THAN IN PREVIOUS YEAR (2015/16: EUR 2.5 MILLION)​

* 9 MONTH EBIT DECLINED BY 23 PERCENT TO EUR 6.7 MILLION, WHILE EARNINGS AFTER TAXES WERE DOWN BY 20 PERCENT TO EUR 4.1 MILLION​

* ‍9MTH TOTAL REVENUES DECLINED BY 2.6 PERCENT FROM PREVIOUS YEAR‘S EUR 184.5 MILLION TO EUR 179.7 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.