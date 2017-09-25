BRIEF-Ahlers: confirms forecast of largely stable revenues and slightly higher earnings for FY 2016/17

Sept 25 (Reuters) - AHLERS AG:
* DGAP-NEWS: AHLERS AG: FORECAST OF LARGELY STABLE REVENUES AND SLIGHTLY HIGHER EARNINGS CONFIRMED FOR FULL YEAR 2016/17. SALES REVENUES DECLINE IN THIRD QUARTER DUE TO SHIFT FROM FIXED TO CONSIGNMENT BUSINESS AND LATER DELIVERY OF THE AUTUMN/WINTER MERCHAN
* SALES REVENUES DECLINE IN Q3 DUE TO SHIFT FROM FIXED TO CONSIGNMENT BUSINESS AND LATER DELIVERY OF AUTUMN/WINTER MERCHANDISE
* AT NINE-MONTH STAGE, SALES REVENUES OF CONTINUED BRANDS WERE STABLE IN SPITE OF SHIFTS
* FY CONTINUED OPERATIONS SHOULD GROW BY ABOUT 2 PERCENT, WITH TOTAL REVENUES PROJECTED TO REMAIN MORE OR LESS STABLE
* FY CONSOLIDATED EARNINGS AFTER TAXES ARE EXPECTED TO BE SLIGHTLY HIGHER THAN IN PREVIOUS YEAR (2015/16: EUR 2.5 MILLION)
* 9 MONTH EBIT DECLINED BY 23 PERCENT TO EUR 6.7 MILLION, WHILE EARNINGS AFTER TAXES WERE DOWN BY 20 PERCENT TO EUR 4.1 MILLION
* 9MTH TOTAL REVENUES DECLINED BY 2.6 PERCENT FROM PREVIOUS YEAR‘S EUR 184.5 MILLION TO EUR 179.7 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)