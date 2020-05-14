BRIEF-Aia Group Says Q1 Value Of New Business Margin 56.6%

May 15 (Reuters) - AIA Group Ltd:
* Q1 ANNUALISED NEW PREMIUMS $1,483 MILLION VERSUS $1,827 MILLION
* Q1 VALUE OF NEW BUSINESS $841 MILLION VERSUS $1,169 MILLION
* IN Q1 2020, MOST SIGNIFICANT IMPACT OF PANDEMIC ON CO WAS TO NEW BUSINESS SALES IN BUSINESSES IN HK & MAINLAND CHINA.
* “IN MAINLAND CHINA, SEEN SIGNIFICANTLY STRONGER SALES IN MARCH THAN IN FEBRUARY”
* EXPECT CONTAINMENT MEASURES WILL HAVE SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT ON NEW BUSINESS SALES FROM AFFECTED OPERATIONS
* SOME OF OUR MARKETS ARE EXPERIENCING SIGNIFICANTLY LOWER INTEREST RATE ENVIRONMENT & EQUITY MARKET DECLINES
* AIA GROUP - AIA HONG KONG REPORTED SUBSTANTIAL DECLINE IN VONB IN Q1
* “INDIRECT IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC DROVE AN OVERALL 27 PER CENT DECLINE IN AIA’S VONB IN Q1 OF 2020”
* DESPITE NEAR-TERM HEADWINDS, REMAIN VERY OPTIMISTIC ABOUT LONG-TERM OUTLOOK
* ANTICIPATE THAT AT LEAST ONE FACE-TO-FACE MEETING WILL CONTINUE TO BE IMPORTANT IN NEW BUSINESS SALES PROCESS Source text for Eikon: Further company coverage: