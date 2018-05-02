FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 8:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-AIG Qtrly Adjusted After-Tax Earnings Per Share $1.04

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - American International Group Inc:

* ‍​QTRLY EARNINGS PER SHARE $1.01; QTRLY ADJUSTED AFTER-TAX EARNINGS PER SHARE $1.04

* ‍​AS OF MARCH 31, 2018, BOOK VALUE PER COMMON SHARE WAS $69.95 VERSUS $72.49 AT DECEMBER 31, 2017

* Q1 ‍​GENERAL INSURANCE ADJUSTED. PRE-TAX INCOME OF $510 MILLION REFLECTED $376 MILLION OF CATASTROPHE LOSSES, $135 MILLION OF SEVERE LOSSES

* ‍​QTRLY TOTAL GENERAL INSURANCE NET PREMIUMS WRITTEN $6.17 BILLION, DOWN 2 PERCENT

* ‍​‍​QTRLY TOTAL GENERAL INSURANCE COMBINED RATIO 103.8 PERCENT VERSUS 99.8 PERCENT

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.