Healthcare
July 6, 2020 / 1:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aim Immunotech Inc Signs Material Transfer And Research Agreement With Japan's National Institute Of Infectious Diseases And Shionogi

1 Min Read

July 6 (Reuters) - AIM ImmunoTech Inc:

* AIM IMMUNOTECH INC - SIGNS MATERIAL TRANSFER AND RESEARCH AGREEMENT WITH JAPAN S NATIONAL INSTITUTE OF INFECTIOUS DISEASES AND SHIONOGI

* AIM IMMUNOTECH INC - AGREEMENT TO TEST AMPLIGEN AS POTENTIAL VACCINE ADJUVANT FOR COVID-19

* AIM IMMUNOTECH INC - UNDER AGREEMENT, AIM WILL PROVIDE AMPLIGEN SAMPLES FOR VARIOUS RESEARCH PROJECTS

* AIM IMMUNOTECH INC - DETAILS OF ALL PRECLINICAL AND CLINICAL RESULTS WILL REMAIN CONFIDENTIAL UNTIL RELEASED BY NIID AND SHIONOGI

* AIM IMMUNOTECH INC - THIS PROGRAM WILL BE A COLLABORATION BETWEEN NIID AND SHIONOGI, WITH AIM SUPPLYING AMPLIGEN Source text for Eikon: Further company coverage:

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