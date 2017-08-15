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BRIEF-Air Berlin ‍Finance says ability to service bonds is likely to be affected
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August 15, 2017 / 1:55 PM / 2 months ago

BRIEF-Air Berlin ‍Finance says ability to service bonds is likely to be affected

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - AIR BERLIN PLC

* ‍AIR BERLIN FINANCE B.V. ANNOUNCES THAT BOARD OF DIRECTORS OF AIR BERLIN PLC HAS, AFTER CLOSE EVALUATION, DETERMINED THAT AIR BERLIN PLC HAS NO LONGER A POSITIVE CONTINUATION PROGNOSIS​

* ABILITY OF AIR BERLIN FINANCE B.V. TO FULFIL ITS OBLIGATIONS FOR 6.00% CONVERTIBLE BONDS DUE 6 MARCH 2019 IS LIKELY TO BE MATERIALLY ADVERSELY AFFECTED

* SAYS ABILITY TO SERVICE 8.50% CONVERTIBLE BONDS DUE 6 MARCH 2019 WITH AN OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF EUR 125 MILLION ALSO TO BE AFFECTED

* AIR BERLIN FINANCE B.V. SHALL CONTINUE TO FOLLOW DEVELOPMENTS AND ASSESS CONSEQUENCES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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