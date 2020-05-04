Healthcare
May 4, 2020 / 2:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Air Canada Expects Daily Cash Burn To Improve Modestly In Q2 - Conf Call

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Air Canada:

* AIR CANADA EXEC SAYS CO WILL BLOCK SALE OF ADJACENT SEATS ON ECONOMY FLIGHTS UNTIL JUNE 30 - CONF CALL

* AIR CANADA EXEC SAYS EXPECTS DAILY CASH BURN TO IMPROVE MODESTLY IN Q2 - CONF CALL

* AIR CANADA EXEC SAYS DOMESTIC TRAVEL WILL RECOVER FIRST; VISITING FRIENDS, FAMILY WILL DRIVE THE RECOVERY - CONF CALL

* AIR CANADA EXEC SAYS CO HAD TO FURLOUGH MORE THAN HALF OF ITS 38,000 EMPLOYEES; SAYS NUMBER OF EMPLOYEES ON THE ACTIVE STATUS IS NOW AROUND 20,000 Further company coverage:

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