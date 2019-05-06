Switzerland Market Report
May 6, 2019 / 4:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Air Liquide And Stmicroelectronics To Collaborate On Digital Transformation

1 Min Read

May 6 (Reuters) - STMICROELECTRONICS NV:

* STMICROELECTRONICS : AIR LIQUIDE AND STMICROELECTRONICS TO COLLABORATE ON DIGITAL TRANSFORMATION

* ST ANTICIPATES SUPPORTING AIR LIQUIDE IN ITS DIGITAL TRANSFORMATION

* AIR LIQUIDE ANTICIPATES WORKING WITH ST IN DEVELOPING TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

* THIS COOPERATION WILL EXTEND LONG-STANDING BUSINESS RELATIONSHIP ESTABLISHED OVER PAST DECADES BETWEEN BOTH COMPANIES Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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