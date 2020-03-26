Healthcare
March 26, 2020 / 6:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Air Liquide Launches Long Term Bond Issuance Of 1 Billion Euros

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Air Liquide SA:

* AIR LIQUIDE SUCCESSFULLY LAUNCHES A EUR 1 BILLION LONG TERM BOND ISSUANCE

* PROCEEDS FROM ISSUANCE WILL ALLOW GROUP TO REFINANCE JUNE 2020 BOND MATURITIES IN ADVANCE AND SECURE FINANCING TO SUPPORT LONG TERM PROFITABLE GROWTH

* RAISING EUR 1 BILLION, INCLUDING EUR 500 MILLION WITH A 5-YEAR MATURITY AT A YIELD OF 1.022%

* RAISING EUR 500 MILLION WITH A 10-YEAR MATURITY AT A YIELD OF 1.47%

* TRANSACTION, LARGELY OVERSUBSCRIBED BY INVESTORS, WAS EXECUTED UNDER GROUP'S EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME Source text: bit.ly/2UlWx2k Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below