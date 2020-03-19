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March 19, 2020 / 10:33 PM / Updated 15 minutes ago

BRIEF-Air New Zealand Enters Debt Funding Agreement With New Zealand Government

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Air New Zealand Ltd:

* ENTERED INTO A DEBT FUNDING AGREEMENT WITH NEW ZEALAND GOVERNMENT

* UNDER TERMS OF AGREEMENT GOVERNMENT WILL PROVIDE A STANDBY LOAN FACILITY OF UP $900 MLN TO SUPPORT AIRLINE

* ILITY WILL PROVIDE AIR NEW ZEALAND WITH ABILITY TO DRAW DOWN ON FUNDS SHOULD ITS CASH RESERVES DROP BELOW A MINIMUM THRESHOLD

* CANCELLED INTERIM DIVIDEND

* TERMS INCLUDE, PROHIBITION OF DIVIDENDS, DISTRIBUTIONS TO SHAREHOLDERS WHILE AMOUNT IS AVAILABLE TO BE DRAWN UNDER FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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