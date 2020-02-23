BRIEF-Air New Zealand Expects Net Negative Impact To 2020 Earnings Due To Coronavirus

Feb 24 (Reuters) - Air New Zealand Ltd:
* REVENUE OUTLOOK FOR REMAINDER OF YEAR IS EXPECTED TO BE ADVERSELY IMPACTED AS A RESULT OF SOFTER DEMAND TO & FROM ASIAN DESTINATION
* FOR 2020, CURRENTLY EXPECTS A NET NEGATIVE IMPACT TO EARNINGS IN RANGE OF $35 MILLION TO $75 MILLION AS A RESULT OF CORONAVIRUS
* WEAKER FORWARD BOOKINGS FOR TRAVEL ON THE TASMAN AND DOMESTIC NETWORKS HAVE ALSO EMERGED
* FOR 2020, TARGETING EARNINGS BEFORE OTHER SIGNIFICANT ITEMS AND TAXATION TO BE IN A RANGE OF ABOUT $300 MILLION TO $350 MILLION
* AIRLINE IS ALSO INCREASING MARKET DEVELOPMENT INVESTMENT TO DRIVE ADDITIONAL DEMAND
* SERVICES TO SEOUL WILL BE TEMPORARILY SUSPENDED FROM 7 MARCH THROUGH THE END OF JUNE
* SEES TASMAN CAPACITY REDUCTIONS OF 3% FROM MARCH THROUGH MAY
* SEES TOTAL ASIA CAPACITY REDUCE BY 17% FOR MONTHS OF FEBRUARY THROUGH JUNE
* SEES REDUCTIONS IN DOMESTIC CAPACITY OF 2% ACROSS MARCH AND APRIL
* ALL FIGURES IN NZ$ Source text for Eikon: Further company coverage: