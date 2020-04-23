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April 23, 2020 / 9:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Air New Zealand Revises International Network

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Air New Zealand Ltd:

* TO NOT RESUME SUSPENDED AUCKLAND-BUENOS AIRES, LOS ANGELES-LONDON ROUTES DUE TO COVID-19

* TO POSTPONE COMMENCEMENT OF NON-STOP AUCKLAND-NEW YORK SERVICE FROM 29 OCT UNTIL LATE 2021 AT EARLIEST

* BUENOS AIRES & LOS ANGELES-LONDON ROUTES CURRENTLY SUSPENDED THROUGH TO 30 JUNE DUE TO GOVERNMENT TRAVEL BANS & LOW DEMAND

* “EXPECT MOST COUNTRIES TO TAKE A CAUTIOUS APPROACH TO INTERNATIONAL TRAVEL IN NEXT YEAR AND WE HAVE TO BE PRAGMATIC” Further company coverage:

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