Healthcare
June 4, 2020 / 2:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Air NZ Says Plans To Operate Around 55% Of Usual Domestic Capacity (Compared To Pre-Covid-19 Levels) During July & Aug

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Air New Zealand Ltd:

* AIR NEW ZEALAND - PLANS TO OPERATE AROUND 55% OF USUAL DOMESTIC CAPACITY (COMPARED TO PRE-COVID-19 LEVELS) DURING JULY & AUG

* AIR NEW ZEALAND- TIMARU-WELLINGTON AND TAUPO-AUCKLAND ROUTES RESUME COMING MONDAY

* AIR NEW ZEALAND - FROM NEXT MONTH, WILL RESUME INVERCARGILL-AUCKLAND A320 JET SERVICE WHICH WILL OPERATE 4 RETURN SERVICES A WEEK

* AIR NEW ZEALAND-TO ALSO RESUME OPERATING INVERCARGILL-WELLINGTON, CHRISTCHURCH-ROTORUA & CHRISTCHURCH-NEW PLYMOUTH ROUTES

* AIR NEW ZEALAND- ADDITIONAL FREQUENCIES WILL CONTINUE TO BE REINTRODUCED BACK INTO SCHEDULE AS DEMAND PERMITS Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below