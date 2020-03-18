Healthcare
March 18, 2020 / 8:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Air Partner Says Unable To Make A Recommendation On Dividend Until Virus Crises Has Passed

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Air Partner PLC:

* AIR PARTNER PLC - AIR PARTNER STATEMENT - COVID-19 UPDATE

* AIR PARTNER PLC - LONG-TERM CONTRACTS REMAIN UNAFFECTED, THOUGH SOME ACTIVITIES SUCH AS COVERT SECURITY AT AIRPORTS WILL BE IMPACTED

* AIR PARTNER PLC - NO LONGER POSSIBLE TO PROVIDE FINANCIAL GUIDANCE FOR REMAINDER OF FINANCIAL YEAR ENDING 31 JANUARY 2021

* AIR PARTNER PLC - ACROSS GROUP, COSTS ARE BEING TIGHTLY MANAGED TO PRESERVE CASH AND TO MAINTAIN SUFFICIENT WORKING CAPITAL

* AIR PARTNER PLC - EXPECTS THAT IT WILL NOT BE IN A POSITION TO MAKE A RECOMMENDATION ON DIVIDEND PAYMENTS UNTIL CRISIS HAS PASSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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