BRIEF-Airasia X Posts Qtrly Net Loss Of 95.8 Million RGT

Feb 27 (Reuters) - AirAsia X Bhd:
* YEAR AGO QTRLY REVENUE 1.15 BILLION RGT, YEAR AGO QTRLY NET LOSS 88.1 MILLION RGT
* FORESEES MAJOR CHALLENGES IN THE FIRST HALF OF 2020 POSED BY THE RECENT CORONAVIRUS OUTBREAK
* VIRUS OUTBREAK HAS HAD AN ADVERSE IMPACT ON THE SALE OF PASSENGER TICKETS AT AAX
* FARES ARE EXPECTED TO BE UNDER PRESSURE FOR THE NEXT COUPLE OF MONTHS
* PASSENGER BOOKINGS IN FORWARD MONTHS ALSO TRENDING LOWER AS A RESULT OF THE OUTBREAK
* SALES ALSO IMPACTED IN JAPAN, KOREA AND AUSTRALIA, CO TO TO BEAR COST OF TICKET REFUNDS FOR PASSENGERS WHO CANCELLED FLIGHTS TO CHINA
* WILL LAUNCH EXTENSIVE PROMOTIONAL CAMPAIGNS AND REDEPLOY CAPACITY INTO OTHER CORE MARKETS
* CO HAS HEDGED 80% OF ITS FUEL REQUIREMENT FOR 1Q 2020 AT AVERAGE BRENT HEDGE PRICES OF US$59.8/BBL
* FOR REMAINDER OF YEAR, HAS HEDGED 72% OF FUEL REQUIREMENT AT AVERAGE BRENT HEDGE PRICES OF USD$59.6
* “ACTIVELY MONITORING ALL OPERATIONAL COSTS AS WE EXPECT THE HEADWINDS TO PERSIST”
* DOUBLING EFFORTS TO REVIEW AREAS WHERE CO CAN IMPROVE ITS CASH FLOW AND FUTHER CUT COSTS Source text here Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)