Healthcare
June 30, 2020 / 6:50 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Airbus CEO says 40% of activity has disappeared due to COVID-19 crisis

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Airbus CEO Guillaume Faury :

* SAYS 40% OF AIRBUS ACTIVITY HAS DISAPPEARED DUE TO CRISIS AND WILL PROBABLY TAKE A LONG TIME TO COME BACK

* SAYS JOB CUTS DO NOT INCLUDE SOME 2600 REDUCTIONS ALREADY PLANNED IN DEFENCE AND SPACE BUSINESS

* SAYS NOT EXTENDING TEMPORARY LABOUR CONTRACTS

* SAYS GOVERNMENTS HAVE HELPED SOFTEN IMPACT OF PANDEMIC ON AEROSPACE BUSINESS

* SAYS PRODUCTION RATES STILL IN THE SAME BALLPARK AS ANNOUNCED IN APRIL, THERE WILL BE FURTHER MINOR ADAPTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Paris Newsroom)

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