BRIEF-Airopack Technology Group FY ‍Net Loss Of EUR 40 Mln​

March 22 (Reuters) - AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG:
* FY NET SALES INCREASED BY 90% COMPARED TO PREVIOUS YEAR, TOTALLING EUR 21.5 MILLION
* AIROPACK TECHNOLOGY GROUP - EXPECTATION TO REACH ANNUAL PRODUCTION AND SALES RUN RATE OF 100 MILLION AIROPACK DISPENSERS IN H2 2018
* AIROPACK TECHNOLOGY GROUP - CONFIRM EARLIER EXPRESSED EXPECTATION TO REACH EBITDA BREAK-EVEN RUN RATE DURING SECOND HALF OF 2018
* AIROPACK - REMAIN CONFIDENT THAT MEDIUM-TERM GOAL OF RUN RATE VOLUME OF OVER 700 MILLION DISPENSERS ANNUALLY CAN BE ACHIEVED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)