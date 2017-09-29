BRIEF-Airopack Technology Group H1 ‍net loss widens to EUR 19.5 mln

Sept 29 (Reuters) - AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG:
* H1 NET SALES AMOUNTED TO EUR 11.2 MILLION, AN INCREASE OF 86% OVER FIRST HALF OF 2016
* NET LOSS OF EUR 19.5 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 AGAINST AN EUR 16.2 MILLION LOSS IN SAME PERIOD IN 2016
* AIROPACK EXPECTS PRODUCTION AND SALES VOLUMES TO CONTINUE TO GROW STEADILY IN SECOND HALF OF 2017
* EXPECTS THAT IT WILL REACH EBITDA BREAK-EVEN AT A PRODUCTION AND SALES RUN RATE OF 100 MILLION AIROPACK DISPENSERS ANNUALLY
* REMAINS CONFIDENT THAT MEDIUM-TERM GOAL OF RUN RATE VOLUME OF OVER 700 MILLION AIROPACK DISPENSERS ANNUALLY CAN BE ACHIEVED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)