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BRIEF-Airopack Technology Group H1 ‍net loss widens to EUR 19.5 mln
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September 29, 2017 / 5:06 AM / 21 days ago

BRIEF-Airopack Technology Group H1 ‍net loss widens to EUR 19.5 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG:

* ‍H1 NET SALES AMOUNTED TO EUR 11.2 MILLION, AN INCREASE OF 86% OVER FIRST HALF OF 2016​

* ‍NET LOSS OF EUR 19.5 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 AGAINST AN EUR 16.2 MILLION LOSS IN SAME PERIOD IN 2016​

* ‍AIROPACK EXPECTS PRODUCTION AND SALES VOLUMES TO CONTINUE TO GROW STEADILY IN SECOND HALF OF 2017​

* ‍EXPECTS THAT IT WILL REACH EBITDA BREAK-EVEN AT A PRODUCTION AND SALES RUN RATE OF 100 MILLION AIROPACK DISPENSERS ANNUALLY​

* ‍REMAINS CONFIDENT THAT MEDIUM-TERM GOAL OF RUN RATE VOLUME OF OVER 700 MILLION AIROPACK DISPENSERS ANNUALLY CAN BE ACHIEVED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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