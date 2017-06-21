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BRIEF-Airopack Technology Group secures funding to double its manufacturing capacity
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June 21, 2017 / 4:33 PM / 2 months ago

BRIEF-Airopack Technology Group secures funding to double its manufacturing capacity

1 Min Read

June 21 (Reuters) - AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG

* EQS-ADHOC: AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG SECURES FUNDING TO DOUBLE ITS MANUFACTURING CAPACITY

* SECURED FUNDING TO BEGIN DOUBLING ITS MANUFACTURING CAPACITY TO 200 MILLION PIECES OF AIROPACK ANNUALLY

* Upscaling Process Will Start by End of 2017

* INCREASE OF INSTALLED CAPACITY TO 100 MILLION PIECES ANNUALLY IS TARGETED BY END 2017

* FURTHER MODULAR EXPANSION OF INSTALLED CAPACITY TO 200 MILLION PIECES ANNUALLY OVER COURSE OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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