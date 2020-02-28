BRIEF-Aixtron Reports Coronavirus Case At HQ, No Restrictions On Business

Feb 28 (Reuters) - Aixtron SE:
* CORONAVIRUS CASE AT HEADQUARTERS IN HERZOGENRATH, GERMANY
* CO WAS INFORMED BY AN EMPLOYEE THAT HE HAD BEEN TESTED POSITIVE FOR THE NOVEL CORONA VIRUS
* NO RESTRICTIONS ON BUSINESS OPERATIONS DUE TO CORONAVIRUS CASE
* CASE IS RELATED TO THE ALREADY KNOWN VIRUS CASES IN THE DISTRICT OF HEINSBERG, GERMANY
* EMPLOYEE WORKS IN A RESTRICTED AREA, WAS IN CO FOR 3 DAYS BETWEEN INFECTION AND BEGINNING OF VACATION; THEREFORE HAD CONTACT WITH VERY FEW COLLEAGUES
* AFFECTED WORK AREA IS PROFESSIONALLY DISINFECTED Source text: tinyurl.com/tnqfjuw (Berlin Speed Desk)