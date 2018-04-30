FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 30, 2018 / 12:40 PM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-AK Steel Holding Rpeorts Qtrly Earnings Per Share Of $0.09

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - AK Steel Holding Corp:

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.09

* QTRLY NET SALES $1,658.9 MILLION VERSUS $1,533.4 MILLION AS ADJUSTED A YEAR AGO

* AK STEEL HOLDING SAYS QTRLY AVERAGE SELLING PRICE PER FLAT-ROLLED TON UP 4 PERCENT TO $1,045 FROM $1,005 IN SAME QUARTER A YEAR AGO - SEC FILING

* Q1 REVENUE VIEW $1.57 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FLAT-ROLLED STEEL SHIPMENTS OF 1.4 MILLION TONS FOR Q1 2018 WERE 2% LOWER THAN SAME QUARTER A YEAR AGO

* AK STEEL - DECREASE IN FLAT-ROLLED STEEL SHIPMENTS DURING QUARTER WAS PRIMARILY RESULT OF SLIGHTLY LOWER DEMAND IN AUTOMOTIVE MARKET COMPARED TO PRIOR YEAR Source text : [bit.ly/2HDF2BH] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.