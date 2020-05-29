BRIEF-Akari Therapeutics Reports Qtrly Loss Per Share $0.00

May 29 (Reuters) - Akari Therapeutics PLC:
* AKARI THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT CLINICAL PROGRESS
* AKARI THERAPEUTICS PLC - AKARI’S CLINICAL TRIAL SITES ARE BASED IN AREAS CURRENTLY AFFECTED BY CORONAVIRUS
* AKARI THERAPEUTICS PLC - ONGOING TRIALS HAVE BEEN HALTED OR DISRUPTED
* AKARI THERAPEUTICS PLC - TOO EARLY TO ASSESS FULL IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON TRIALS FOR NOMACOPAN
* AKARI THERAPEUTICS PLC - SEES CORONAVIRUS TO AFFECT CO’S ABILITY TO COMPLETE RECRUITMENT IN ORIGINAL TIMEFRAME FOR NOMACOPAN Source text for Eikon: Further company coverage: