BRIEF-Akasol Says Production Not Yet At Risk Despite Coronavirus Outbreak

March 17 (Reuters) - AKASOL AG:
* PRODUCTION CAPACITY IN LANGEN IS MORE THAN DOUBLED - SECOND PRODUCTION LINE GOES INTO OPERATION SIX MONTHS AHEAD OF SCHEDULE
* PRODUCTION NOT YET AT RISK DESPITE CORONA CRISIS - SUPPLY CHAIN STABLE
* SERIAL PRODUCTION OF SECOND-GENERATION BATTERY SYSTEMS STARTS BY MID-2020
* CAPACITY AT EUROPE’S LARGEST PRODUCTION SITE FOR BATTERY SYSTEMS WILL INCREASE TO 800 MWH PER YEAR
* WE EXPECT A STRONG SECOND HALF OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)