FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Financials
January 15, 2018 / 6:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Aker BP raises 2018 dividend plan to $450 mln, sees further increase

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Aker Bp Asa:

* ‍DURING 2017, AKER BP INCREASED ITS RESERVES (2P) BY A NET OF 202 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENTS (MMBOE), TO A TOTAL OF 913 MMBOE​

* ‍TO INCREASE DIVIDENDS FOR 2018 TO USD 450 MILLION

* CLEAR AMBITION TO GROW DIVIDENDS FURTHER IN COMING YEARS BY USD 100 MILLION ANNUALLY TO 2021​​

* ‍AKER BP‘S PRO-FORMA PRODUCTION IN 2017 WAS 160 MBOEPD, INCLUDING PRODUCTION FROM HESS NORWAY​

* ‍2018 PRODUCTION IS EXPECTED TO BE BETWEEN 155 AND 160 MBOEPD, WITH AN AVERAGE PRODUCTION COST OF 12 USD/BOE​

* ‍WITH ITS CURRENT PORTFOLIO, COMPANY HAS POTENTIAL TO PRODUCE 330 MBOEPD IN 2023​

* ‍WHILE COMPANY‘S OIL AND GAS RESERVES GREW TO 913 MMBOE AT END OF 2017, CONTINGENT RESOURCES WERE ESTIMATED AT 785 MMBOE AT YEAR-END 2017, EACH WITH AN INCREASE OF APPROXIMATELY 30 PERCENT FROM PREVIOUS YEAR​

* ‍ORGANIC RESERVE REPLACEMENT RATIO (RRR) WAS 2.3 TIMES PRODUCTION, AND TOTAL RRR WAS 4.5 TIMES.​

* ‍HAS AN AMBITION TO DISCOVER A NET OF 250 MMBOE OIL AND GAS IN 2016 - 2020 PERIOD​

* ‍COMPANY WILL CONTINUE ITS ACTIVE EXPLORATION STRATEGY IN 2018 WITH 12 EXPLORATION WELLS TO BE DRILLED, WITH RISKED PRE-DRILL ESTIMATES RANGING FROM 50 - 150 MMBOE NET TO AKER BP​

* ‍FURTHER INFILL WELLS AT ULA AND TAMBAR ARE BEING EVALUATED, AND ODA DEVELOPMENT IS ONGOING​

* ‍TAMBAR RE-DEVELOPMENT IS WELL UNDERWAY, EXPECTING FIRST OIL IN 2018​

* 2018 ‍CAPEX SEEN AT AROUND USD 1.3 BILLION​

* 2018 EXPEX SEEN AT AROUND USD 350 MILLION​

* 2018 DECOM EXPENDITURE SEEN AT AROUND USD 350 MILLION​

* ‍OUTPUT FROM ALVHEIM FPSO INCREASED COMPARED TO PREVIOUS YEAR DUE TO NEW WELLS AT VIPER-KOBRA AND VOLUND INFILLS. FURTHER INFILL WELLS ARE BEING MATURED TO ARREST PRODUCTION DECLINE AND MINIMIZE UNIT PRODUCTION COST​

* ‍AMBITION IS TO PRODUCE ANOTHER 1 BILLION BOE FROM VALHALL AREA​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.