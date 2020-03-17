BRIEF-AKKA Technologies FY Net Result Up At 73.3 Million Euros

March 17 (Reuters) -
* FY CONSOLIDATED REVENUE UP 19.7% TO EUR 1.80 BILLION VERSUS EUR 1.51 BILLION YEAR AGO
* FY CURRENT OPERATING RESULT EUR 143.7 MILLION VERSUS EUR 118.1 MILLION YEAR AGO
* FY CONSOLIDATED NET RESULT UP 38% TO EUR 73.3 MILLION VERSUS EUR 53.1 MILLION YEAR AGO
* TO COMMUNICATE 2020 PROSPECTS WHEN BETTER VISIBILITY OF ECONOMIC ENVIRONMENT
* FREE CASH FLOW EUR 99 MILLION, REPRESENTING 5.5% OF GROUP REVENUE
* EXPECTS CORONAVIRUS CRISIS TO IMPACT BUSINESS ACTIVITIES Source text: bit.ly/2xMUqvx Further company coverage: (Gdansk Newsroom)