BRIEF-Akka Technologies Sees Growth Of Over 5 Pct In 2018

March 20 (Reuters) - AKKA TECHNOLOGIES SE:
* FY NET PROFIT EUR 44.1 MILLION VERSUS EUR 16.9 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING PROFIT FROM ORDINARY ACTIVITIES EUR 95.5 MILLION VERSUS EUR 77.2 MILLION YEAR AGO
* SELF-FINANCING CAPACITY CAME TO EUR 91 MILLION IN 2017, 37 PERCENT INCREASE VERSUS 2016
* MOMENTUM IN SALES AND RECRUITMENT SEEN IN 2017 CONTINUED IN Q1 2018
* SEES GROWTH OF OVER 5 PERCENT IN 2018 AND IMPROVEMENT IN MARGINS AND FREE CASH FLOW
* SEES SOUND GROWTH AND FURTHER MARGIN IMPROVEMENTS FOR 2018
* IN 2018 “WE ARE GOING TO IMPROVE OUR OPERATING MARGIN FROM 7.2 PERCENT TO 8 PERCENT” - CFO
* IN 2018 "WE ARE GOING TO DOUBLE THE FREE CASH FLOW" - CFO Source text: bit.ly/2pqyLC7 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)