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April 23, 2018 / 12:50 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Akorn Asks Delaware Court To Require Fresenius Kabi To Fulfill Its Obligations Under Merger Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Akorn Inc:

* AKORN ASKS DELAWARE COURT TO REQUIRE FRESENIUS KABI TO FULFILL ITS OBLIGATIONS UNDER MERGER AGREEMENT

* AKORN SAYS FRESENIUS’ ATTEMPT TO TERMINATE DEAL ON PRETEXT THAT FINDINGS FROM ONGOING INVESTIGATION ARE BREACH OF MERGER AGREEMENT “COMPLETELY WITHOUT MERIT”

* AKORN - PREVIOUSLY DISCLOSED ONGOING INVESTIGATION HAS NOT FOUND ANY FACTS THAT WOULD RESULT IN A MATERIAL ADVERSE EFFECT ON AKORN’S BUSINESS

* AKORN - SINCE ONGOING INVESTIGATION HAS NOT FOUND ANY FACTS THAT WOULD RESULT IN MATERIAL ADVERSE EFFECT, “THERE IS NO BASIS TO TERMINATE TRANSACTION”

* AKORN INC - INVESTIGATION IS NOT A CONDITION TO DEAL CLOSING AND ONLY REMAINING CONDITION IS APPROVAL FROM FEDERAL TRADE COMMISSION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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