BRIEF-Akwel Suspends 5% Growth Target For 2020

April 9 (Reuters) - Akwel SA:
* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 62.7 MILLION VERSUS EUR 61.1 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 130.3 MILLION VERSUS EUR 124.6 MILLION YEAR AGO
* 2019 NET FINANCIAL DEBT OF EUR 34.7M (INCLUDING EUR 10.6M RELATED TO IFRS 16) AND CONSOLIDATED SHAREHOLDERS’ EQUITY OF EUR 507.6M
* GROUP IS SUSPENDING 5% GROWTH TARGET FOR 2020 AND DIVIDEND PROPOSED FOR 2019 FY WILL BE EUR 0.195, A 35% REDUCTION
* ON CORONAVIRUS: AKWEL BENEFITS FROM A NUMBER OF STRUCTURAL ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)