BRIEF-Alamo Group Reports Q4 Earnings Per Share $0.81

Feb 27 (Reuters) - Alamo Group Inc:
* ALAMO GROUP ANNOUNCES 2019 FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.49 — REFINITIV IBES DATA
* Q4 SALES $300.2 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $291.6 MILLION
* “ARE OPTIMISTIC ABOUT OUTLOOK FOR CO FOR 2020 AND BEYOND”
* CONTINUOUSLY MONITORING VARIOUS DEVELOPMENTS GLOBALLY THAT COULD IMPACT US SUCH AS CORONAVIRUS SITUATION IN ASIA
* CONTINUOUSLY MONITORING VARIOUS DEVELOPMENTS GLOBALLY THAT COULD IMPACT US SUCH AS TRADE DISPUTE BETWEEN U.S. AND CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: